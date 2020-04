Vom Bahnhof nach Hiltrup-Ost bis zum Hiltruper See

Das Waldgebiet im Südosten Hiltrups gehört zu den schönsten Naturräumen der Stadt Münster und ist deshalb ein beliebtes Naherholungsgebiet. Hier verläuft der „Münsterländer Kiessandzug“, dessen reichlich vorhandenes und erstklassiges Grundwasser schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur Errichtung des ersten münsterischen Wasserwerks führte. Und weil die Gegend deshalb früh zum Wasserschutzgebiet erklärt wurde, gibt es hier viel unberührte Natur.

Der benachbarte Hiltruper See ist nicht ganz so ursprünglich; er entstand kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Zuge des Eisenbahnbaus, als Sand für den Bahndamm benötigt wurde. An seinem Ostufer befindet sich eine außerordentlich wertvolle Heidelandschaft – berühmt für ihre sommerlichen Grillenkonzerte („Hiltruper Philharmoniker“).

Osterbummel 2018 in Hiltrup 1/67 Mit über 30 Jahren Tradition findet der WN-Osterbummel jedes Jahr über die Osterfeiertage in einem Stadtteil von Münster statt. Foto: Matthias Ahlke

Dieses Jahr startet und endet der Rundweg am Kulturbahnhof in Münster-Hiltrup. Foto: Matthias Ahlke

Entlang der Strecke gibt es unterschiedliche Stationen, an denen Teilnehmer Rätsel lösen können, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen . Foto: Matthias Ahlke

Beim Auftakt waren so viele Gruppen unterwegs, dass die Bummler einfach einander folgten. Foto: Matthias Ahlke

Vor allem im Wald ist ein bisschen Spürsinn gefordert, die richtige Strecke zu finden. Foto: Matthias Ahlke

Die Karte mit dem Streckenverlauf bietet eine Orientierung. Foto: Matthias Ahlke

Zwischendurch werden fleißig Fragen beantwortet und Lösungswörter in den Coupon eingetragen. Foto: Matthias Ahlke

Das Infomobil steht noch bis Ostermontag vor dem Hiltruper Kulturbahnhof. Wer danach auf eigene Faust losziehen möchte, hat bis zum Einsendeschluss am 15. April Zeit. Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Beim Osterbummel ist freilich schon der Weg das Ziel : Hiltrup-Ost ist ein attraktives Wohngebiet mit guter Infrastruktur. Hier lässt sich‘s leben: Auch weil der Emmerbach mit seinem Grüngürtel das Wohngebiet lieblich umschließt. Unterwegs sind wie immer ein paar Fragen zu beantworten, was mit offenen Augen und ein bisschen Findigkeit gar kein Problem ist . . .

Ziel und Ausgangspunkt des Osterbummels 2018 ist der Kulturbahnhof. Das ehemalige Bahnhofsgebäude wird seit 2014 von der „Stadtteil-Offensive Hiltrup e.V.“ als Zentrum für Kunst und Kultur betrieben. Vor der Tür steht von Karfreitag bis Ostermontag das WN-Infomobil, das täglich von 10 bis 17 Uhr mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Zeitung besetzt ist. Sie geben Tipps zum Weg, beantworten Fragen und halten kleine Überraschungen bereit. Wer unabhängig davon auf eigene Faust losziehen möchte: Einsendeschluss ist der 15 . April.

1400 Euro Gewinnsumme Der Osterhase lässt sich nicht lumpen: Er hat die Preissumme in diesem Jahr fast verdoppelt: Preis: 300 Euro, Preis: 150 Euro, Preis 100 Euro, bis 20. Preis: je 50 Euro. Die Preise werden unter den Einsendern des richtigen Lösungswortes verlost (s. oben: „Gewinnspiel“), Einsendeschluss ist der 15. April. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ...

Die Route