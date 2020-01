„Kämpft gegen den Hass!“

„Eigentlich wollte ich jetzt im Flugzeug nachDeutschland sitzen“, meldet sich Johanna Reiss , hörbar enttäuscht am Telefon aus Manhattan.Eine Erkrankung verhindert, dass die 87-jährige Holocaust-Überlebende, die aus Winterswijk stammt, in diesen Tagen Schülern im Münsterland persönlich ihre bewegende Geschichte erzählen kann. Einfache Bauern versteckten die gebürtige Niederländerin und ihre ältere Schwester während der deutschen Besatzung in einer Kammer im Dachgeschoss in Usselo nahe Enschede. Darüber hat sie Anfang der 70er Jahre ein Buch geschrieben, für ihre beiden Töchter, wie sie sagt. Es heißt „Und im Fenster der Himmel“. Hintergrund des Titels: Die Schwestern durften nicht einmal durch das kleine Fenster nach draußen schauen, um nicht gesehen zu werden. Jeden Morgen stellte sich Johanna unters Fenster, sah sich den Himmel an: „Ich habe mir vorgestellt, mit den Wolken auf Reisen zu gehen.“

Warum war es ihr so wichtig, zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar einmal mehr nach Deutschland zu kommen? Johanna Reiss zögert etwas, denkt nach. „Ich glaube, ich habe einfach eine Aufgabe“, sagt sie. Sie möchte eine Botschaft senden an die junge Generation. „Glaubt niemandem, der euch sagt, eine Gruppe sei schlecht, nur weil sie anders ist. Glaubt niemandem, der sagt, Muslime seien per se schlecht oder Juden seien per se schlecht.“ Ihr Überleben im „Untergrund“ zeige, was menschliches Handeln ausmacht: „Die Bauernfamilie hat geholfen, ganz einfach, weil wir Hilfe brauchten. Dafür braucht man keinen Doktortitel. Man braucht Herz und Mut“, sagt sie.

Wenn Johanna Reiss – Englisch – spricht, wechseln sich lustige Episoden mit einer gewissen New Yorker Chuzpe und tieftraurige, pathetische Sätze ab. Oft ohne Übergang. Johanna Reiss ist ungebrochen. Ihre Botschaft „Bitte hasst euch nicht!“ bringt sie in einer halben Stunde fünf Mal an.

Es dauert lange, bis sie sich etwas Persönliches entlocken lässt. Macht ihr ihre Vergangenheit mit einer Geschichte ähnlich wie die Anne Franks, nur mit einem guten Ende, heute noch zu schaffen? „Wenn bei mir spätabends jemand an der Tür klopft, schrecke ich hoch. Dann habe ich bis heute Angst. Dann kommen die Erinnerungen hoch, doch meistens waren es ja nur meine Töchter“, sagt sie – und lacht.

Ihre Gedanken schweifen immer wieder zu ihren Kinderjahren unter deutscher Besatzung in den Niederlanden, wosie jede Minute Angst haben musste, entdeckt zu werden.Sie hat alle Phasen beschrieben: Wie das ganz normale ­Leben sich immer mehr zuzieht, wie Sitznachbarn in der Schule wegrücken, wie jüdische Kinder dann überhaupt nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Erste Deportationen. Alles geschickt, schleichend, portionsweise organisiert, damit keine große Unruhe aufkommt. Machen alle mit? Nein. Es gibt ein Netzwerk der Unbeugsamen, der Menschlichkeit inmitten des blanken Horrors. Trotzdem hinterlassen die fast drei Jahre in der Dachkammer tiefe Spuren. Als deutsche Soldaten im Untergeschoss ein Büro einrichteten, mussten die Schwestern im Bett bleiben, weil man sonst ihr Getrappel gehört hätte. Bei Hausdurchsuchungen zwängten sie sich in einen Schrank. Nach dem Ende des Krieges musste sie erst wieder laufen lernen.

Wie ging es weiter? 1955 ging Johanna Reiss in die USA. ­Zunächst nur ein Jahr, dann blieb sie. Warum? „Weil mein Vater und meine Stiefmutter mich dorthin schickten“, sagt sie. Hat das mit ihrer Geschichte zu tun? „Nein“, sagt sie. Johanna Reiss, inzwischen Lehrerin, mag ihr neues ­Leben in New York, sie mag die USA: Heirat, zwei Töchter – „das Leben ist zu mir gut gewesen“, resümiert sie. Doch in letzter Zeit wird sie auch im Land der un­begrenzten Möglichkeiten nervös. DerAntisemitismus sei nun auch im liberalen New York spürbar, und Donald Trump – für sie ein rotes Tuch – tue zu wenig, um sich von judenfeindlichen Attacken zu distanzieren. Sie habe sogar einen Freund gewarnt, weil er einen Davidstern im Fenster hängen hat. Das habe es früher in den USA nicht gegeben. Auch in Europa habe sie zunehmenden Antisemitismus bemerkt. „Das enttäuscht mich sehr, ich möchte weiter helfen, etwas dagegen zu tun“, sagt sie.

Johanna Reiss war es ein besonderes Anliegen, dass ihre beiden Töchtern den Mann kennenlernen, der ihr Leben gerettet hat. Den Bauern Johan Oosterveld. Deshalb ist sie mit ihnen schon vor vielen Jahren nach Usselo gereist, wo er immer noch auf seinem Bauernhof lebte. „Ich wollte meinen Kindern zeigen, dass man als ganz normaler Mensch in der richtigen Situationen einfach etwas Besonderes tun kann.“ Sie hofft, dass viele Menschen sich trauen, wie er selbstverständlich im Sinne der Humanität zu handeln, wenn sie einmal gefordert sind wie er. Könnte so etwas Schreckliches wie Auschwitz wieder passieren? Die Antwort von Johanna Reiss kommt schnell und passt nicht zu ihrer optimistischen Haltung: „Ja. 75 Jahre, das ist nicht lange her! Ich glaube ja. Die Leute müssen aufpassen. Wir dürfen das nicht erlauben. Wir müssen wachsam sein.“ Zu Deutschland habe sie übrigens ein gutes Verhältnis. Da kam einmal ein kleiner Schüler auf sie zu und fragte: „Frau Reiss, hassen Sie mich, weil ich deutsch bin?“ Nein, habe sie gesagt. Man hasse doch Leute nicht nur wegen einer Nationalität. „Das ist traurig, dass deutsche Kinder noch heute so denken“, sagt sie.

Auch wenn sie ihre Reise nach Deutschland absagen musste –sie ist gerade in diesen Tagen im deutsch-niederländischen Grenzraum präsent. In Ahaus gibt es eine Ausstellung über ihr Leben. Ihr Buch ist Gegenstand von Projekten in Schulen und mit vielen Institutionen. „Es ist so schade, dass ich nicht kommen kann“ sagt Johanna Reiss noch mal. Und wiederholt zum Abschied ihre Botschaft: „Lasst den anderen gelten, auch wenn er an etwas anderes glaubt. Ihr braucht eure Nachbarn nicht zu lieben, es reicht, respektvoll zu­einander zu sein. Bitte kämpft gegen den Hass!“

