Der ungeduldige Monsieur Macron

„Ist Macron schon da? Sitzt er uns schon im Nacken?“ Moderatorin Teri Schultz , die gerade US-Verteidigungsminister Mark Esper interviewt, blickt suchend im Saal des Bayerischen Hofs herum. Sie kann ihre Aufregung nicht unterdrücken. Macrons Auftritt ist der Höhepunkt der Münchner Sicherheitskonferenz . Esper – zusammen mit Außenminister Mike Pompeo der US-Topredner – muss sich plötzlich als Pausenfüller vorkommen, der schnell noch eine Antwort liefern muss. Immer wieder hatten Pompeo und Esper betont, dass sich der Westen, also Europa, weiter auf die USA verlassen kann. Dass es keine Zerfallserscheinungen des Westens gebe, vor denen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Auftaktrede gewarnt hatte.

Warum ist Macron der Mann der Stunde? Es ist seine Premiere in München, und er hat sowohl durch seine überzogene Kritik an der Nato („hirntot“) als auch durch eine Rede für eine neue europäische Verteidigungsstrategie für Furore gesorgt. Ist er die gesuchte neue starke Stimme des liberalen Westens, der offene Gegenspieler Trumps?

Schnell wird klar: Er selbst sieht sich zweifellos so, hält sich gleichwohl mit zu viel US-Kritik zurück. Selbstbewusst, raumgreifend, energisch: Immer wieder ballt er die Faust ins Publikum, wo ganz vorne Annegret Kramp-Karrenbauer sitzt, die immer blasser zu werden scheint. Er wirbt nachdrücklich für mehr Unabhängigkeit und damit mehr Handlungsfreiheit gegenüber den USA. Es gehe darum, ein starkes Europa der Verteidigung zu formen, im Dialog, das verstehe sich von selbst. Das sei kein Projekt gegen die Nato, sondern eine zweite Säule.

Und Deutschland? Da kam mehr als deutliche Kritik von Macron. Angela Merkel scheint er vor allem als Bremserin zu sehen. Macron warnt vor einem Scheitern des Projekts, weil der Kern Europas nicht genug Energie habe: „Wenn wir für das deutsch-französische Tandem keine Antwort finden, ist das ein historischer Fehler“, sagt er – und bekommt dafür viel Beifall. Er sei nicht frustriert, wohl aber ungeduldig. Offenbar sondiert Macron bereits mit neuen potenziellen Ansprechpartnern in Deutschland: Am Abend zuvor hat er drei Stunden mit der Grünen-Spitze Annalena Baerbock und Robert Habeck diniert.

Doch mit seinem nuklearen Verteidigungsplan für Europa unter der Führung Frankreichs dürfte er bei den Grünen mindestens so viel Skepsis auslösen wie bei Kramp-Karrenbauer. Sie stand sichtlich unter Druck, denn auf den Gängen abseits des großen Konferenzsaals war die Sorge um ein Machtvakuum in Deutschland immer präsent. So gibt sie Macron in ihrer Rede recht: „Ich sehe es als meine Pflicht an, mehr Handlungsfähigkeit zu entwickeln.“ Doch auf konkrete Vorschläge reagiert sie abwartend, verweist auf den europäischen Konsens, auf Verfahrenswege. Auch stellt sie klar, dass man weiter auf den Nuklear-Schirm der USA setzt. Sie strahlt wenig Eigeninitiative aus.

Das bringt am Sonntagmorgen Armin Laschet auf den Plan. Er fiel der Kanzlerin und Kramp-Karrenbauer offen in den Rücken: Der Europapolitik Merkels habe es oft an Mut und Tempo gefehlt. „Heute macht der französische Präsident Vorschläge, wir brauchen zu lange, bis man reagiert“, sagt er. Deutschland müsse, etwa bei der anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft, wieder wie in der Kanzlerschaft von Helmut Kohl große Initiativen für Europa entwickeln und für die Umsetzung werben. Implizit sagte er: Ich bin der richtige Mann dafür, ich kann Außenpolitik. Spätestens damit war der Machtkampf in der CDU, über den allenthalben getuschelt wurde, in München offen ausgebrochen.