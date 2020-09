Ahlen dient als Drehort für einen Cop-Klamauk

So sicher ist es nirgendwo: Im Kreis Warendorf ist kriminalitätsmäßig so wenig los, dass die Polizei meist Däumchen dreht. Deniz ( Erkan Acar ), Rocky ( Adrian Topol ) und die anderen Gesetzeshüter eines fiktiven Kleinstädtchens, das im Film von Ahlen gedoubelt wird , hätten nichts dagegen, wenn das so bliebe.

Dann aber reist Tina (Sina Tkotsch) von der Dienstaufsicht an, die in Landesauftrag Ungutes plant. Bald schon titeln die Westfälischen Nachrichten bang: „Wache 23 vor dem Aus?“

Satirische Unterhaltung in Ahlen

Um sich der Überflüssigwerdung entgegenzustemmen, möbeln die Kleinstadtcops die Kriminalitätsstatistik nun eigenhändig auf – mit diversen kleinen und größeren Delikten, zu denen sie auch gezielt den Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel) anstiften.

Regisseur Alexander Schubert, sonst Schauspieler und „heute show“-Comedian, drehte ein westfälisches Quasi-Remake der schwedischen Erfolgskomödie „Kops“ (2003), in dem dankenswerterweise mal nicht die üblichen Deutschklamottengesichter, sondern unverbrauchte Darsteller den Ton angeben – abgesehen von Mädel, der aber bekanntlich immer gut ist.

Allzu viel Originalität sollte man natürlich nicht erwarten, aber als mild satirisch gestimmte Instant-Unterhaltung geht das locker durch.