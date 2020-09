Weckruf zum Jubiläum

Wenn man eine Organisation mit einem Preis ehrt, wertet man sie auf. Offenbar haben die UN dies nötig – obwohl es sie schon 75 Jahre gibt. Sie erhielten im Februar den Ewald-von Kleist-Preis auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Begründung klang wie ein Weckruf. „Jeder weiß, dass die multilaterale Ordnung unter Druck steht“, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Die UN befinden sich in einer Belastungsprobe. Innere Probleme und weltweite Konflikte lassen sie fast ohnmächtig dastehen. Dazu der „America-First“-Präsident Donald Trump , der vor der UN-Generalversammlung unlängst das Ende des Globalismus verkündete: „Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, sondern den Patrioten.“ Eine Ohrfeige, zumal er das New Yorker UN-Hauptquartier am East River ohnehin für eine Quatschbude hält. Zum Jubiläum redete er gar nicht.

Trumps Vorgänger sahen das völlig anders. Als die Gründungsmitglieder die Charta unterzeichneten, lag die Welt in Trümmern. Das gemeinsame Ideal: Nie wieder Krieg – durch die Zusammenarbeit aller Völker und eine Art Weltparlament. Doch das Problem ist der große Reformbedarf, denn die Zusammensetzung vieler Gremien ist überholt. Das Auswärtige Amt warnt davor, dass das mächtigste Organ, der Weltsicherheitsrat, in der jetzigen Form an Legitimität und Autorität verliert. Nur die fünf „Siegermächte“ des zweiten Weltkriegs Frankreich, Großbritannien, Russland, USA und China sind immer noch ständige Mitglieder mit Vetorecht.

Sie können also alle Entscheidungen blockieren und ließen es bislang nicht zu, dass die Generalversammlung dies ändert. Russland und China sind problematische Akteure, und auch die USA und Großbritannien haben sich aus der westlichen Konsenssuche verabschiedet. Außerdem haben sich die geopolitischen Realitäten längst verschoben. Indien, Brasilien, Japan und Deutschland wünschen sich mehr Repräsentation. Ihr Ruf, im Jubiläumsjahr müsse sich etwas ändern, bleibt ungehört.

Doch Angela Merkel hat recht: „Die Welt ohne die UN wäre eine schlechtere Welt.“ Blauhelm-Einsätze, Nachhaltigkeitsziele: Immer wieder gibt es Erfolge. Die wichtigsten Krisen – Corona, Klima, Flüchtlinge – sind nur global zu lösen. Das ist der Geist der UN-Charta, der aktueller ist denn je: „Als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben“ sowie „unsere Kräfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren“, wird dort vereinbart. Die Staaten selber haben es in der Hand, diesen Geist zu beleben – und endlich gemeinsam eine bessere Weltordnung zu schaffen.