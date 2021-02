Was bedeutet es, wenn Joe Biden am heutigen Freitag – wenn auch nur virtuell – seine Premiere als US-Präsident in Deutschland hat? Elmar Brok , langgedienter CDU-Außenpolitiker, bringt die optimistischen Erwartungen an die Rede auf den Punkt: „Der Westen ist zurück!“ Eigentlich ist es die Idee der Münchner Sicherheitskonferenz , dass sich im Februar die weltweit führenden Köpfe aus Politik und Militär mehrere Tage treffen, um in Ruhe über Sicherheits- und Außenpolitik zu sprechen. Doch Corona macht Konferenz-Chef Wolfgang Ischinger einen Strich durch die Rechnung: Es gibt für den Moment nur ein kurzes digitales Stelldichein von Spitzenpolitikern der westlichen Welt.

Der gut vernetzte Elmar Brok ist „Senior Adviser“ – also leitender Berater – der Konferenz, bei der es diesmal um nicht mehr und nicht weniger als um einen Neustart der transatlantischen Beziehungen geht. Es gibt dabei für ihn fünf Dimensionen.

Die neue Methode:

Brok rechnet fest damit, dass die Rede Bidens nach Donald Trumps Kurs des Isolationismus für einen „Methodenwechsel“ der transatlantischen Beziehungen stehen wird. „Biden ist durch und durch Proeuropäer, er ist für die Nato . Er behandelt Deutsche und Europäer als Bündnispartner.“ Biden werde die kritischen Punkte – mehr Einsatz für die Nato und die russische Gaspipeline Nord Stream 2 – nicht aussparen. „Doch er wird es konstruktiv tun.“

Neustart für die Beziehungen zu Russland

: „Es ist wichtig, dass wir trotz aller Probleme mit Putin den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen“, erklärt Brok. Schon allein für die Abrüstungspolitik: Wichtiges Signal ist, dass Biden eine Verlängerung des New-Start-Abrüstungsvertrags ansteuern will, der die Nukleararsenale Russlands und der USA begrenzt. Unter Trump war dies nicht gelungen. Doch Europa müsse sich im Umgang mit Russland viel stärker abstimmen. „Wir müssen als Deutsche lernen, dass Handel und Energie auch eine politische Waffe sind – was für Putin ohnehin gilt.“

Erweiterter Sicherheitsbegriff:

Elmar Brok hält es für verkürzt, die Debatte um einen stärkeren Einsatz Europas für die Sicherheitspolitik auf das Zwei-Prozent-Ausgaben-Ziel der Nato für Verteidigung zu verkürzen. „Sicherheit drückt sich nicht allein in der Zahl der Panzer aus.“ Die EU gebe 60 Prozent der Entwicklungshilfegelder der Welt, unterstütze die Ukraine massiv und kümmere sich um die Erweiterung der Union im Balkan – nur einige Beispiele für „weiche“ Stabilisierungsfaktoren. Der überproportional hohe Einsatz in diesen Feldern müsse stärker bewertet werden.

Neuen Schwung für den Multilateralismus

: Brok ist sich sicher: „Die internationale Kooperation wird wieder stärker werden.“ Das betrifft wichtige Fragen wie die Wiederbelebung des Pariser Klimaabkommens. Zentrale Herausforderung sei aktuell, eine globale Impfstrategie auszuarbeiten – dafür sollte Brok zufolge auch Russland die Chance gegeben werden, sich mit seinem Impfstoff einzubringen. „Man sollte Putin eine Chance geben, Beiträge zu leisten, um globale Probleme zu lösen.“

Neues Handelsabkommen: