Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich befragte unser Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel .

Das Thema Nord Stream 2 spaltet die geschlossene Reaktion des Westens und Deutschlands auf die russische Aggressionspolitik. Was sollte man da tun?

Mützenich: Vor allem sollte man den ideologischen Ballast in dieser Debatte ablegen. Manche wie die Grünen glauben, ohne Nord Stream hätten wir eine energiepolitisch weiße Weste. Das ist Unsinn, wenn man auf andere Länder schaut, die uns Rohstoffe liefern. Wir wollen bis 2050 klimaneu­tral wirtschaften. Bis dahin ist Erdgas ein Brücken-Rohstoff, mit dem wir während der Umstellung auf klimafreundliche Energie einen Teil unseres Bedarfes decken können. Dazu dient auch russisches Erdgas, das absehbare Ausfälle anderer Lieferanten ausgleichen wird. Ein Verzicht auf die letzten Kilometer der Pipeline würde wirtschaftspolitisch, umweltpolitisch, aber auch außenpolitisch keinen Vorteil bringen. Ich bin froh, dass die neue US-Regierung wieder zur Politik des Dialogs zurückkehrt. Der Westen muss mit Russland im Gespräch bleiben.

Was sagen Sie zu Berichten über einen versuchten Deal von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Trump mit einer Milliarde Dollar bei Nord Stream zu beruhigen?

Mützenich: Da werden Dinge miteinander vermischt, um anschließend einen Skandal zu konstruieren. Dass wir mit der Regierung in Washington gemeinsame Wege ausloten, ist ein normaler diplomatischer Vorgang. Neben dem russischen Erdgas müssen wir in Deutschland und Europa auch andere Versorgungsquellen erschließen. Eine dieser Quellen ist das Liquefied Natural Gas (LNG) unter anderem aus den USA. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag den Ausbau der LNG-Infrastruktur verabredet. Auch die Grünen, allen voran Robert Habeck, haben sich übrigens für den Bau eines LNG-Hafens in Brunsbüttel ausgesprochen.

Was erwarten Sie von der Rede Joe Bidens?

Mützenich: Natürlich wird auch Biden in erster Linie US-Interessen vertreten. Aber er hat auch – anders als Trump – verstanden, dass er diese Interessen am besten vertritt, wenn er internationale Allianzen schmiedet und pflegt. Die Herausforderungen dieser Welt werden nicht national gemeistert, sondern nur gemeinsam. Ich hoffe, ihm gelingt es möglichst rasch, die USA aus der Trump’schen Isolation zu befreien. Damit wird er bei der Sicherheitskonferenz beginnen.