Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat linke Identitätspolitiker vor einer zu aggressiven Rhetorik gewarnt: Der SPD-Politiker sprach sich bei einer Online-Podiumsdebatte für eine vielfältige Gesellschaft aus, ermahnte aber, sich „immer wieder auf das Gemeinsame der Verschiedenen“ zu verständigen. Die pluralistische Gesellschaft „ist keine Idylle, sondern steckt voller Streit“, sagte er. Dabei solle man aber nicht ausgrenzen und nicht in einen Ton der Aggressivität fallen, wiederholte er Aussagen eines umstrittenen Gastbeitrags in der FAZ . Dieser habe ihm in der SPD und im Netz einen Shitstorm, „aber auch viel Zustimmung“ eingebracht. Viele hätten ihm für seinen „Mut“ gedankt, etwas auszusprechen, was sie bedränge.

Er befürwortete linke Identitätspolitik, wenn man auf radikale Weise die Frage nach Gleichheit stelle. Er habe aber die Sorge, dass die aktuellen Debatten mit ihrer Fixierung auf Gruppenzugehörigkeiten oft verengen. Als hochproblematisch bezeichnete er Sätze wie: „Rassismus gehört zur DNA dieser Gesellschaft.“ Das erzeuge ein Gefühl der Unentrinnbarkeit, Schuld und Abwehr.

Die Autorin Mithu Sanyal betonte, die Rassismusdiskussion sei vornehmlich „Chance, die Gesellschaft positiv zu verändern“. „Ich glaube, dass wir in 30, 40 Jahren die Debatte ganz anders führen werden.“ Dann werde man auch nicht mehr befürchten: „Oh, bin ich jetzt ein alter, weißer Mann oder nicht?“ Die Trierer Literaturwissenschaftlerin und Gender-Forscherin Andrea Geier erinnerte daran, dass es bei Rassismusdebatten um „ein grundlegendes Versprechen“ gehe, dass Menschen gleich behandelt werden. Sie regte an, aus alten Selbstverständlichkeiten herauszukommen. Der Vorwurf, man dürfe ja nichts mehr sagen, habe auch mit einer angstgeprägten Haltung gegenüber Veränderungen zu tun. „Wir sind in einem Prozess der Transformation der Gesellschaft.“ Was man über einzelne Gruppen sagen darf, werde nicht mehr vorherbestimmt, sondern müsse in der Mitte der Gesellschaft neu ausgehandelt werden. „Das kann überfordern, darf aber keine Ausrede sein, sich nicht damit zu befassen.“

Am Ende einte alle die Einsicht, dass nicht Zuspitzungen, sondern Sensibilität und Einfühlungsvermögen die Aushandlungsprozesse einer offenen Gesellschaft produzieren, in der sich alle wohlfühlen. Der islamische Theologe Mouhanad Khorchide bezeichnete die Einteilung der Gesellschaft in Gruppenzugehörigkeiten ohnehin als „das eigentliche Problem“. Statt von Mehrheit und Minderheiten solle man vom „großen Wir“ sprechen. Und der Soziologe Detlef Pollack ermahnte zu mehr Großzügigkeit und Gelassenheit, sich auf die einzulassen, die gerade mehr Aufmerksamkeit brauchen.