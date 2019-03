Mann vergisst Auto an der Tankstelle

Kurioses in Kaiserslautern

Kaiserslautern -

Ein Fahrer in Rheinland-Pfalz hat sein Auto betankt und es danach an der Zapfsäule vergessen. Der 41-Jährige habe im Kassenraum noch Getränke gekauft, bezahlt und sei dann gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.