Am Holzkorb befinden sich zwei Halterungen für Kaffeebecher, wie es auf der Webseite der Firma heißt. Erhältlich sind die Räder, die den Namen „Re:Cycle“ tragen, ausschließlich online. Nach Angaben von Nespresso gibt es insgesamt 1000 Exemplare von ihnen.

Vélosophy wurde 2016 in Stockholm gegründet. Für jedes verkaufte Fahrrad stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben Schulmädchen in Entwicklungsländern ein eigenes Rad zur Verfügung. Kaffeekapseln wie diejenigen von Nespresso stehen seit langem wegen ihrer umstrittenen Umweltbilanz am Pranger.

Nespresso, das zum Schweizer Nestlé-Konzern gehört, zählt zu den führenden Anbietern auf dem Markt.