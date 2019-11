Er sei nach Ladenschließung in der Bettenabteilung des Ikeas in der Stadt Uppsala entdeckt worden, teilte die schwedische Polizei am Mittwoch mit. Einem Bericht der Zeitung „Expressen“ zufolge wurde er am frühen Morgen von Angestellten erspäht. Das Personal sei so schlau gewesen, den 25-Jährigen nicht zu wecken, sondern direkt die Polizei zu rufen, sagte ein Sprecher von Ikea Schweden der Zeitung.

Ein Polizeisprecher sagte demnach, der Mann sei wegen einer Straftat in Stockholm gesucht worden und habe keinen Widerstand geleistet, als er in Verwahrung genommen worden sei.