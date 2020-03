Als das Paar sich liebte - die Vorhänge waren nicht zugezogen -, bemerkte es im Haus gegenüber einen Mann, in dessen Hand ein Gerät unregelmäßig rot blinkte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden glaubten, dass ein Voyeur sie filmt, schlossen die Vorhänge und alarmierten die Polizei.

Die Beamten klingelten bei dem Nachbarn. Der gab an, dass er zur fraglichen Zeit am Samstagmorgen mit der Bürste am Fenster gestanden und sich die Zähne geputzt habe. An dem Gerät leuchte ein rotes Lämpchen auf, wenn zu stark gedrückt werde.

Dem Anrufer und seiner Partnerin wurde die elektrische Zahnbürste vorgezeigt, woraufhin sie - so die Polizei - „in lautes Gelächter verfielen“.