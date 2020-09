Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag, 24. August. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete laut Mitteilung gegen 18.35 Uhr einen Mann, der an der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage hantierte und scheinbar kein Berechtigter war. Das Gerät stand zu dem Zeitpunkt an der B 58 in Drensteinfurt. Der 57-Jährige informierte die Polizei und gab Hinweise zu der Person und einem VW Passat.

Verschiedene Ermittlungen führten zunächst zu der Halterin eines VW Passats und dann zu einem 29-jährigen Familienangehörigen. Dieser gab zu, dass er sich an der Anlage zu schaffen gemacht hatte. Und zwar aus Wut darüber, dass er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit geblitzt wurde.