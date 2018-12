Drohnen-Störaktionen am Flughafen Gatwick: Verdächtige wieder frei

London (dpa) - Die beiden Festgenommenen im Fall der Drohnen-Störaktionen am Londoner Flughafen Gatwick sind wieder auf freiem Fuß. Sie stünden nicht mehr unter Verdacht, sagte am Sonntag Jason Tingley von der Polizei in der Grafschaft Sussex.