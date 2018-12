Flugbetrieb nach Vorfall am Flughafen Hannover wieder aufgenommen

Hannover (dpa) - Nach dem Zwischenfall am Flughafen Hannover ist der Flugverkehr gegen 20 Uhr wieder aufgenommen worden. Das teilten Bundespolizei und Flughafen am Samstagabend mit. Ein Autofahrer war am Nachmittag auf das Vorfeld des Flughafens gefahren.