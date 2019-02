«Gorch Fock»-Sanierung: Elsflether Werft will Insolvenzantrag stellen

Elsfleth (dpa)- Die mit der Sanierung des Marine-Segelschulschiffs «Gorch Fock» beauftragte Elsflether Werft AG wird an diesem Mittwoch einen Insolvenzantrag stellen. Das teilte der neue Vorstandschef Axel Birk in Elsfleth mit. Ziel sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.