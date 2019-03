Airline bestätigt: Keine Überlebenden nach Absturz in Äthiopien

Addis Abeba (dpa) – Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat via Twitter den Tod aller Insassen beim Absturz ihrer Maschine in Äthiopien bestätigt. An Bord der Boeing 737 waren nach früheren Angaben der Airline 149 Passagiere und 8 Crew-Mitglieder.