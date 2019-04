Sri Lankas Polizei findet 15 Tote nach Explosionen in umstelltem Haus

Colombo (dpa) - Nach mehreren Explosionen in einem von der Polizei umstellten Haus in Sri Lanka sind darin 15 Leichen entdeckt worden. Das Haus in der Küstenstadt Sainthamaruthu sollte im Zuge einer Anti-Terror-Razzia von Sicherheitskräften gestürmt werden, als es nach Aussagen eines Polizeisprechers am Samstag zu den Detonationen kam. Unter den Toten sind demnach sechs Kinder.

Von dpa