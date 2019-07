Hoeneß im «Kicker» zu Rücktritts-Meldung: Erklärung am 29. August

München (dpa) - Uli Hoeneß will zu dem «Bild»-Bericht über sein bevorstehendes Ende als Präsident und Aufsichtsratschef beim Fußball-Rekordmeister FC Bayern zunächst nicht Stellung nehmen. Er wolle seine Entscheidung am 29. August verkünden und davor keine offizielle Erklärung abgeben, sagte er dem «Kicker» am Mittwoch.