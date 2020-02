Coronavirus-Infektion erstmals in Rheinland-Pfalz festgestellt

Koblenz (dpa) - In Rheinland-Pfalz ist erstmals bei einem Patienten das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Es handele sich um einen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.