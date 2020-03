Berlin (dpa) - Der Bundestag stellt massive Finanzmittel zum Kampf gegen den neuartigen Coronavirus zur Verfügung. «Wir werden zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen bis zu einer Milliarde Euro», kündigte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin an.

Von dpa