EU-Kreise: Deutschland will Einreiseverbot in EU sofort umsetzen

Brüssel (dpa) - Deutschland will das weitgehende Einreiseverbot in die Europäische Union nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unverzüglich umsetzen. Dies habe die Bundesregierung mitgeteilt, hieß es am Dienstag aus EU-Kreisen. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet.