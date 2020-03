Lohnlücken bei Kurzarbeitergeld sollen abgefedert werden

Berlin (dpa) - In der Corona-Krise wollen Politik und Sozialpartner Lohnlücken beim Kurzarbeitergeld gemeinsam abfedern. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch nach einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften am Mittwoch in Berlin. Außerdem sollten «unverhältnismäßige Lohneinbrüche» bei einem Arbeitsausfall wegen notwendiger Kinderbetreuung vermieden werden.

Von dpa