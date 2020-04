Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Nürnberg (dpa) - Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt.