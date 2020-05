Minister: Fleischbetrieb in Coesfeld wird vorübergehend geschlossen

Düsseldorf (dpa) - Der von besonders vielen Corona-Infektionen betroffene Schlachtbetrieb in Coesfeld wird vorübergehend geschlossen. Das teilte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit.