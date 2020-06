Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den Rücktritt von Clemens Tönnies vom Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden bestätigt. Der 64-Jährige war nach Corona-Fällen in seinem Fleisch-Unternehmen zuletzt massiv in die Kritik geraten. Zuvor hatte am Dienstag die «Bild»-Zeitung über den Rücktritt berichtet.

Von dpa