Luxemburger Finanzholding CDE übernimmt Mehrheit an Heckler und Koch

Oberndorf (dpa) - Die Luxemburger Finanzholding CDE hat die Mehrheit am Schwarzwälder Sturmgewehr-Fabrikanten Heckler & Koch übernommen. Der Vorstand sei am Freitag unterrichtet worden, «dass CDE eine Mehrheitsbeteiligung an der H&K AG gehört», teilte Heckler & Koch am Freitag mit. Zuvor habe das Bundeswirtschaftsminsiterium der CDE grünes Licht gegeben.

Von dpa