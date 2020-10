Kreise: Belarussische Opposition erhält Sacharow-Menschenrechtspreis

Brüssel (dpa) - Der renommierte Sacharow-Preis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die Opposition in Belarus (Weißrussland). Das bestätigten Parlamentskreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. In Belarus demonstrieren die Menschen seit mehr als zwei Monaten trotz des gewalttätigen Vorgehens der Behörden gegen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Von dpa