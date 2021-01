Astrazeneca beantragt Zulassung seines Impfstoffs in der EU

Amsterdam (dpa) - Der britisch-schwedische Arzneimittelkonzern Astrazeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Das teilte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) am Dienstag in Amsterdam mit.