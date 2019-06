Kalenderblatt 2019: 24. Juni

26. Kalenderwoche, 175. Tag des JahresNoch 190 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: KrebsNamenstag: Dietger, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan gewinnt die vonManipulationsvorwürfen überschattete Präsidentenwahl . SeineVereidigung als Staats- und Regierungschef am 9. Julischließt die Einführung des Präsidialsystems in der Türkeiab.2016 - Eine kommerzielle Förderung von Schiefergas mit derumstrittenen Fracking-Methode bleibt in Deutschland tabu. DerBundestag billigt einen Koalitionskompromiss, derProbebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.2009 - Nordrhein-Westfalen schafft die Sperrklausel in seinemKommunalwahlrecht ab. Das Landesverfassungsgericht hatte die«Mindestsitzklausel» im Dezember 2008 für verfassungswidrigerklärt.1999 - Deutschland bringt die Altauto-Richtlinie der EU zu Fall, diedie Hersteller verpflichtete, ab 2003 alte Fahrzeugezurückzunehmen und für die früheren Besitzer kostenlos zuentsorgen.1994 - Russland und die Europäische Union unterzeichnen einPartnerschafts- und Kooperationsabkommen. Estritt am 1. Dezember 1997 in Kraft und läuft Ende 2007 aus.1939 - Der historische Name Siam wird von der Militärdiktatur dessüdostasiatischen Landes in Thailand umgewandelt. Von 1945 angilt wieder der historische Name. Am 11. Mai 1949 erfolgt dieoffizielle Umbenennung in Thailand.1934 - Der FC Schalke 04 wird mit einem 2:1 gegen den 1. FC Nürnbergerstmals deutscher Fußballmeister.1859 - Der Anblick der vielen Verwundeten in der Schlacht vonSolferino bewegt den Schweizer Henry Dunant später zurGründung des Roten Kreuzes.1314 - Die Schotten schlagen in der Schlacht von Bannockburn beiStirling die Engländer. Der Sieg sichert die schottischeUnabhängigkeit.

GEBURTSTAGE

1979 - Mindy Kaling (40), amerikanische Schauspielerin («TheMindy Project»)1979 - Petra Nemcova (40), tschechisches Model1954 - Eugen Ruge (65), deutscher Schriftsteller («In Zeiten desabnehmenden Lichts»)1944 - Jeff Beck (75), britischer Rock-Gitarrist (Alben «ThereAnd Back», «Flash», «Dirty Mind»)1939 - HA Schult (80), deutscher Aktionskünstler («Trashpeople»)

TODESTAGE

1969 - Oskar Sima, österreichischer Schauspieler («Der Kongresstanzt», «Vier Mädels aus der Wachau»), geb. 18961519 - Lucrezia Borgia, italienische Fürstin, Tochter vonPapst Alexander VI., geb. 1480