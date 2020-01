Kalenderblatt 2020: 5. Januar

1. Kalenderwoche, 5. Tag des Jahres

Noch 361 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Emilie, Gerlach

HISTORISCHE DATEN

2018 - Mit ihrem Erstflug von Berlin-Tegel nach München nimmt die britische Fluggesellschaft Easyjet den Inlandsverkehr in Deutschland auf.

2009 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Niederlande regiert ein eingewanderter Muslim eine Großstadt: Ahmed Aboutaleb (47), der mit fast 16 Jahren aus Marokko in die Niederlande kam, wird in sein Amt als Bürgermeister von Rotterdam eingeführt.

2005 - Zeitarbeitern müssen im Wesentlichen dieselben Arbeitsbedingungen und Löhne gewährt werden wie vergleichbaren Arbeitern mit festen Verträgen, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

2003 - Im Süden der israelischen Hauptstadt Tel Aviv sprengen sich zwei Palästinenser in die Luft. Sie reißen 23 Passanten mit in den Tod.

1997 - Russland hat zwei Jahre und 25 Tage nach Beginn des ersten Krieges um Tschetschenien alle Soldaten aus der Kaukasusrepublik abgezogen.

1993 - Im Honecker-Prozess um die Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze wird der Vorsitzende Richter Hansgeorg Bräutigam für befangen erklärt und aus dem Verfahren ausgeschlossen.

1956 - Fürst Rainier III. von Monaco und die amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly geben ihre Verlobung bekannt.

1953 - In Paris wird das Theaterstück «Warten auf Godot» des irischen Schriftstellers und Dramatikers Samuel Beckett uraufgeführt.

1875 - Die nach Plänen des Architekten Charles Garnier erbaute Neue Pariser Oper wird als größtes Opernhaus der Welt eröffnet.

GEBURTSTAGE

1980 - Sebastian Deisler (40), deutscher Fußballer, Bayern München 2002-2007, 36 Länderspiele 2000-2006

1975 - Bradley Cooper (45), US-amerikanischer Schauspieler («Hangover»)

1960 - Bettina Tietjen (60), deutsche TV-Moderatorin (NDR-Magazin «DAS!» und NDR-Talkshow «Die Tietjen und Dibaba»)

1945 - Roger Spottiswoode (75), kanadischer Regisseur («James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie»)

1855 - King Camp Gillette, amerikanischer Erfinder und Industrieller, erfand den Rasierapparat mit auswechselbarer Klinge für die Nassrasur, Firmengründer der «Gillette Company» 1901, gest. 1932

TODESTAGE

2000 - Bernhard Wicki, Schweizer Schauspieler und Regisseur, Regie: «Das Spinnennetz», «Die Brücke», geb. 1919

1945 - Julius Leber, deutscher Politiker und Widerstandskämpfer, wurde in Berlin-Plötzensee hingerichtet, geb. 1891