Kalenderblatt 2020: 12. November

46. Kalenderwoche, 317. Tag des Jahres

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der US-Elektroautobauer Tesla will im Umland von Berlin eine Fabrik bauen. Das kündigt Unternehmenschef Elon Musk bei der Verleihung des «Goldenen Lenkrads» von «Auto Bild» und « Bild am Sonntag » in Berlin an.

2018 - CSU-Chef Horst Seehofer kündigt in Bautzen seinen Rückzug vom Parteivorsitz für Anfang 2019 an. Bundesinnenminister will er zunächst bleiben.

2015 - Der aus Enthauptungsvideos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berüchtigte Mörder «Dschihadi John» wird bei einem US-Luftangriff getötet. Der aus Kuwait stammende britische Extremist war Ziel eines massiven Drohneneinsatzes in der syrischen IS-Hochburg Al-Rakka.

2010 - Der Bundestag beschließt mit den Stimmen von Union und FDP eine umstrittene Gesundheitsreform, mit der der Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung bei 7,3 Prozent eingefroren wird.

1992 - Vor dem Berliner Landgericht beginnt der Prozess gegen den früheren DDR-Staatschef Erich Honecker und fünf Mitangeklagte wegen der Todesschüsse an der Mauer.

1990 - In Tokio wird Kaiser Akihito als 125. japanischer Monarch inthronisiert. Er hatte die Amtsgeschäfte bereits nach dem Tod seines Vaters Hirohito am 7. Januar 1989 übernommen.

1980 - Die amerikanische Raumsonde Voyager passiert den Saturn-Mond Titan und tritt für mehrere Stunden in den Bereich der Ringe des Saturn ein. Sie nähert sich dabei dem Saturn bis auf 124.000 Kilometer.

1970 - Ein Zyklon mit 230 Stundenkilometern und meterhohen Flutwellen trifft Bangladesch (damals Ost-Pakistan). Beim verhängnisvollsten Wirbelsturm der jüngeren Geschichte sterben im dicht besiedelten Ganges-Delta mindestens 300 000 Menschen.

1955 - Bundesverteidigungsminister Theodor Blank (CDU) überreicht den ersten 101 Freiwilligen der späteren Bundeswehr die Ernennungsurkunden. Damit ist die Gründung der Bundeswehr offiziell vollzogen.

GEBURTSTAGE

1980 - Ryan Gosling (40), kanadischer Schauspieler und Musiker («La La Land»)

1945 - Neil Young (75), kanadischer Rocksänger und -komponist («Heart of Gold»)

1940 - Jürgen Todenhöfer (80), deutscher Politiker, Verlagsmanager und Autor («Warum tötest du, Zaid?»), stellvertretender Verlagschef der Burda GmbH 1987-2008

1840 - Auguste Rodin, französischer Bildhauer («Der Denker»), gest. 1917

1755 - Gerhard Johann David von Scharnhorst, preußischer General und Militärtheoretiker, gest. 1813

TODESTAGE

2010 - Henryk Mikolaj Gorecki, polnischer Komponist («Symphonie der Klagelieder»), geb. 1933

2000 - Lea Rabin, israelische Autorin und Botschafterin des Friedens, Ehefrau des israelischen Premierministers Izchak Rabin, geb. 1928

