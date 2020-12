Kalenderblatt 2020: 18. Dezember

51. Kalenderwoche, 353. Tag des Jahres

Noch 13 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Philipp

HISTORISCHE DATEN

2019 - Fiat Chrysler und PSA bestätigen ihre Fusion zum viertgrößten Autohersteller der Welt. Der neue Konzern mit rund 400.000 Mitarbeitern soll jährlich 8,7 Millionen Autos produzieren.

2017 - In Wien wird der bisherige Außenminister Sebastian Kurz als neuer Bundeskanzler von Österreich vereidigt. Der mit 31 Jahren jüngste Regierungschef Europas leitet eine Koalition seiner konservativen ÖVP mit der rechten FPÖ .

2005 - Der linksgerichtete Evo Morales gewinnt die Präsidentenwahl in Bolivien. Als erster Indio in der Geschichte des Landes übernimmt er am 22. Januar 2006 das Präsidentenamt.

2000 - Die britische Musik-Zeitung «Melody Maker», die mit der Entstehungsgeschichte einer ganzen Reihe von Rock- und Popbands verbunden ist, stellt nach 74 Jahren ihr Erscheinen ein.

1970 - Der Contergan-Prozess gegen einzelne Angestellte der Firma Chemie Grünenthal GmbH wird eingestellt. Deren Schlaf- und Beruhigungsmittel «Contergan» hatte bei Kindern zu Missbildungen geführt.

1948 - Der Römödamm, der die dänische Insel Rømø (deutsch: Röm) mit dem jütischen Festland verbindet, wird eingeweiht. Er ist gut 9 km lang.

1915 - In Berlin wird die Gema («Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte») gegründet.

1866 - Der Tiroler Peter Mitterhofer präsentiert beim Handelsministerium in Wien die von ihm erfundene erste funktionsfähige Schreibmaschine aus Holz und Metall.

1118 - Alfons I. von Aragon erobert die Hauptstadt des muslimischen Königreichs Saragossa. Die Stadt wird zur neuen Hauptstadt Aragons.

GEBURTSTAGE

1980 - Christina Aguilera (40), amerikanische Popsängerin («Genie In A Bottle»)

1963 - Brad Pitt (57), amerikanischer Schauspieler («Sieben Jahre in Tibet»)

1950 - Gillian Armstrong (70), australische Regisseurin («Oscar und Lucinda»)

1943 - Alan Rudolph (77), amerikanischer Regisseur, «Mrs. Parker und ihr lasterhafter Kreis»

1940 - Klaus Wennemann, deutscher Schauspieler («Der Fahnder»), gest. 2000

TODESTAGE

2000 - Randolph Hearst, amerikanischer Zeitungsverleger, Vorstandschef der Hearst Corporation 1973-96 und Sohn von William Randolph Hearst (1863-1951), geb. 1915

1995 - Konrad Zuse, deutscher Wissenschaftler und Erfinder, konstruiert die erste programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt («Z1»), geb. 1910

© dpa-infocom, dpa:201207-99-596763/2