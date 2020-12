Kalenderblatt 2020: 23. Dezember

52. Kalenderwoche, 358. Tag des Jahres

Noch 8 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Dagobert, Gregor, Ivo, Johannes, Viktoria

HISTORISCHE DATEN

2019 - Der Vorstandschef des US-Luftfahrtriesen Boeing , Dennis Muilenburg , tritt im Zuge der Krise um den Flugzeugtyp 737 Max zurück. Das teilt der Konzern in Chicago mit.

2010 - Der Bundestag verhängt gegen die CDU wegen unzulässiger Spenden in Rheinland-Pfalz eine Strafzahlung von rund 1,2 Millionen Euro.

2005 - Yao Wenyuan , das letzte Mitglied der «Viererbande», die für die Gräuel der chinesischen Kulturrevolution vor mehr als 30 Jahren verantwortlich gemacht wurde, stirbt im Alter von 74 Jahren in Shanghai.

1995 - Auf einem Hochplateau des Vercors-Massivs im Südosten Frankreichs werden die verkohlten Leichen von 16 Anhängern der Sekte «Orden des Sonnentempels» entdeckt.

1990 - In einer Volksabstimmung sprechen sich 95 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Republik Slowenien aus.

1975 - Die USA beschließen die Übernahme des metrischen Maß- und Gewichtssystems auf freiwilliger Basis. Es kann sich allerdings nicht durchsetzen.

1947 - In den Bell Telephone Laboratories in Murray (US- Bundesstaat New Jersey) konstruieren die Amerikaner John Bardeen und Walter Brattain zusammen mit dem britischen Forscher William Shockley den ersten Transistor.

1920 - Das Theaterstück «Der Reigen» von Arthur Schnitzler wird in Berlin uraufgeführt, trotz Verbots und angedrohter Gefängnisstrafe.

1888 - Der niederländische Maler Vincent van Gogh schneidet sich in geistiger Verwirrung einen Teil seines linken Ohrs ab.

GEBURTSTAGE

1975 - Sebastian Krämer (45), deutscher Kabarettist (Programm «Tüpfelhyänen oder die Entmachtung des Üblichen», Album «Liebeslieder an deine Tante»)

1955 - Ulrich Marseille (65), deutscher Politiker und Unternehmer, Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Marseille-Kliniken AG, später MK-Kliniken AG

1950 - Vicente del Bosque (70), spanischer Fußballtrainer (spanische Nationalmannschaft 2008-2016, Real Madrid 1999-2002)

1790 - Jean-François Champollion, französischer Ägyptologe, Entzifferer der Hieroglyphen, gest. 1832

1750 - König Friedrich August I., sächsischer König, als Friedrich August III. 1763-1806 sächsischer Kurfürst, erster König von Sachsen 1806-1827, gest. 1827

TODESTAGE

2000 - Victor Borge, dänisch-amerikanischer Komiker und Pianist, emigrierte 1940 in die USA, wurde international bekannt als «Komödiant am Klavier», geb. 1909

1998 - Anatoli Rybakow, russischer Schriftsteller («Die Kinder vom Arbat»), geb. 1911

