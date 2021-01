Kalenderblatt 2021: 27. Januar

4. Kalenderwoche, 27. Tag des Jahres

HISTORISCHE DATEN

2020 - Aus dem bayerischen Landkreis Starnberg wird der erste Coronafall in Deutschland gemeldet. Ein 33-jähriger Mitarbeiter eines Automobilzulieferers hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

2019 - Dänemark wird vor heimischer Kulisse in Herning erstmals Handball-Weltmeister und bezwingt Norwegen klar mit 31:22.

2018 - Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck und die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock werden in Hannover zu Vorsitzenden der Grünen gewählt. Beide gehören zum Realo-Flügel der Partei.

2013 - In der Disco «Kiss» im südbrasilianischen Santa Maria bricht Feuer aus. 242 Menschen sterben in einer Massenpanik. Brandursache war die pyrotechnische Show-Einlage einer Band.

2006 - Erstmals wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Mit dem internationalen «Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust» wird an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 erinnert.

1999 - Zwei Tornados der Luftwaffe stürzen nach einem Zusammenstoß über der Nordsee ab. Von den vier Besatzungsmitgliedern können nur zwei lebend geborgen werden.

1996 - Frankreich nimmt auf dem Fangataufa-Atoll im Südpazifik seinen letzten und zugleich stärksten unterirdischen Atomtest vor.

1991 - Boris Becker gewinnt die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.

1981 - Das indonesische Fährschiff «Tamponas II» sinkt nördlich der Insel Java (Indonesien) nach einem Großbrand an Bord. Mindestens 512 Menschen kommen ums Leben.

GEBURTSTAGE

1956 - Jan Metzger (65), deutscher Medienmanager, Intendant von Radio Bremen 2009-2019

1936 - Wolfgang Böhmer (85), deutscher Politiker (CDU) und Arzt, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt 2002-2011

1928 - Hans Modrow (93), deutscher Politiker, Ministerpräsident der DDR 1989-1990

1901 - Willy Fritsch, deutscher Schauspieler («Die Drei von der Tankstelle», «Wenn der weiße Flieder wieder blüht»), gest. 1973

1756 - Wolfgang Amadeus Mozart, österreichischer Komponist («Die Zauberflöte»), einer der Hauptvertreter der «Wiener Klassik», gest. 1791

TODESTAGE

2006 - Johannes Rau, deutscher Politiker (SPD), Bundespräsident 1999-2004, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 1978-1998, geb. 1931

1986 - Lilli Palmer, deutsche Schauspielerin ( «Teufel in Seide», «Frau Warrens Gewerbe») und Schriftstellerin (Roman «Umarmen hat seine Zeit», Autobiografie «Dicke Lilli - gutes Kind»), geb. 1914

