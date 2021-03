Kalenderblatt 2021: 6. März

9. Kalenderwoche, 65. Tag des Jahres

Noch 300 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Fridolin, Mechthild

HISTORISCHE DATEN

2020 - US-Präsident Donald Trump verkündet auf Twitter , seinen geschäftsführenden Stabschef im Weißen Haus, Mick Mulvaney , auszuwechseln. Nachfolger Mark Meadows ist bereits der vierte Stabschef unter Trump.

2019 - Venezuela weist den deutschen Botschafter aus. Der Diplomat Daniel Kriener hatte sich auf die Seite des selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó und gegen Amtsinhaber Nicolás Maduro gestellt.

2009 - Der Dax schließt mit 3666,41 Punkten auf dem tiefsten Stand seit 2004. Sorgen über die Rezession und die maroden Staatsfinanzen beherrschen die Debatten der Anleger. Doch nach dem Tiefpunkt rappelt sich der Dax schnell wieder auf.

2006 - Das Bundeskabinett und 15 Bundesländer stimmen auf einer Sondersitzung in Berlin nach zwei vergeblichen Anläufen dem Entwurf für eine Föderalismusreform zu. Einzig Mecklenburg-Vorpommern enthält sich.

2001 - Ein argentinischer Richter erklärt zwei zentrale Amnestiegesetze zum Schutz von Mitgliedern der Militärdiktatur (1976-1983) für verfassungswidrig. Damit läutet er eine Kehrtwende in der Menschenrechtspolitik Argentiniens ein.

1996 - Katja Seizinger gewinnt als zweite deutsche Läuferin nach Rosi Mittermaier (1976) den Gesamt-Weltcup der alpinen Skirennläuferinnen.

1981 - Die Gastwirtin Marianne Bachmeier erschießt in Lübeck während einer Gerichtsverhandlung Klaus Grabowski, den mutmaßlichen Mörder ihrer siebenjährigen Tochter.

1951 - In New York beginnt der Prozess gegen Julius und Ethel Rosenberg, ein Ehepaar, das Informationen über das amerikanische Atomwaffenprogramm an die Sowjetunion geliefert haben soll. Sie werden zum Tode verurteilt und 1953 hingerichtet.

1836 - Nach 13 Tagen endet die Belagerung der texanischen Missionsstation Alamo. Etwa 200 Siedler hatten sich dort vor der mexikanischen Armee verschanzt. Die Stürmung durch die zehnfache Übermacht überlebt keiner von ihnen. Die Schlacht gehört zum Gründungsmythos von Texas und ist fest im nationalen Bewusstsein der USA verankert.

GEBURTSTAGE

1996 - Timo Werner (25), deutscher Fußballspieler (FC Chelsea, Nationalspieler seit 2017)

1946 - David Gilmour (75), britischer Gitarrist, Sänger und Songschreiber, Mitglied der Rockgruppe Pink Floyd ab 1968

1941 - Palle Mikkelborg (80), dänischer Jazz-Trompeter und Komponist («The Voice of Silence»)

1941 - Peter Brötzmann (80), deutscher Jazzmusiker, Saxofonist, Bandleader und Arrangeur, Vertreter des frei improvisierten Jazz

1926 - Alan Greenspan (95), amerikanischer Ökonom, Präsident der amerikanischen Notenbank 1987-2006

TODESTAGE

2016 - Nancy Reagan, ehemalige «First Lady» der USA, Witwe von Ronald Reagan (Präsident 1981-1989), geb. 1921

1986 - Georgia O’Keeffe, US-amerikanische Malerin, eine der bekanntesten amerikanischen Malerinnen des 20. Jahrhunderts, geb. 1887

