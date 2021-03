Kalenderblatt 2021: 28. März

12. Kalenderwoche, 87. Tag des Jahres

Noch 278 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Guntram, Gundelind

HISTORISCHE DATEN

2019 - Die in finanzielle Bedrängnis geratene isländische Billigfluglinie Wow Air stellt ihren Betrieb ein.

2011 - Das Europaparlament scheitert mit seiner Forderung nach einem Verbot und strikten Vorgaben für die Vermarktung von Klonfleisch am Widerstand von EU-Mitgliedsstaaten und EU-Kommission . Fleisch und Milch von Nachfahren geklonter Tiere können auch künftig ohne Kennzeichnung in Europas Supermärkten verkauft werden.

2009 - Die Synoden der Landeskirchen von Nordelbien, Mecklenburg und Pommern stimmen dem Fusionsvertrag zur Bildung einer Nordkirche zu.

2003 - Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen um Nordkoreas Atomwaffenprogramm befördert Japan erstmals eigene Spionagesatelliten ins All.

1996 - Der Brandenburger Landtag beschließt die Einführung des umstrittenen Unterrichtsfachs «Lebensgestaltung-Ethik-Religion». Kirchlichen Religionsunterricht soll es nur noch als freiwilliges Zusatzangebot geben.

1981 - In München wird die Neue Pinakothek wiedereröffnet. Der für 104,7 Millionen Mark errichtete Museumsneubau ist Nachfolger der 1853 eröffneten und 1944 ausgebombten Neuen Pinakothek.

1979 - Im Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg (Pennsylvania) wird beim bis dahin schwersten Atomunfall in den USA eine radioaktive Wolke freigesetzt. 200.000 Menschen werden in Sicherheit gebracht.

1939 - Truppen des späteren Diktators Francisco Franco marschieren kampflos in Madrid ein und erklären am 1. April den spanischen Bürgerkrieg für beendet.

1898 - Der Reichstag billigt das Flottengesetz zum Aufbau der deutschen Kriegsmarine.

GEBURTSTAGE

1961 - Barbara Wussow (60), deutsche Schauspielerin («Die Schwarzwaldklinik»)

1941 - Rolf Zacher, deutscher Schauspieler («Endstation Freiheit»), gest. 2018

1936 - Mario Vargas Llosa (85), peruanisch-spanischer Schriftsteller («Tod in den Anden», «Das Fest des Ziegenbocks»), Nobelpreis für Literatur 2010

1921 - Dirk Bogarde, britischer Schauspieler («Tod in Venedig») und Schriftsteller («Jericho»), gest. 1999

1891 - Peter Suhrkamp, deutscher Verleger, Gründer des Suhrkamp-Verlags 1950, gest. 1959

TODESTAGE

1941 - Virginia Woolf, britische Schriftstellerin («Mrs. Dalloway», «Orlando»), geb. 1882

1881 - Modest Mussorgsky, russischer Komponist (Klavierzyklus «Bilder einer Ausstellung»), geb. 1839

