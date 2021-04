Kalenderblatt 2021: 27. April

17. Kalenderwoche, 117. Tag des Jahres

Noch 248 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Floribert, Salman, Zita

HISTORISCHE DATEN

2020 - Wegen Verjährung und ohne Urteil endet in der Schweiz der Prozess um das sogenannte Sommermärchen. Es ging um Finanzgeschäfte von 6,7 Millionen Euro bei der Vergabe der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Angeklagt waren drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes und ein Schweizer.

2011 - Bei einer Serie von bis zu 150 Tornados im Süden der USA sterben mehr als 340 Menschen. Sechs Bundesstaaten sind betroffen, am schwersten Alabama.

2006 - Viereinhalb Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September beginnt in New York offiziell der Neubau des World Trade Center. Mit 541 Metern soll der Freedom Tower das höchste Gebäude der USA werden.

1996 - Nach 16-tägigen Kämpfen zwischen Israel und der Hisbollah endet die Operation «Früchte des Zorns», in deren Verlauf eine halbe Million libanesische Zivilisten und 20.000 Israelis aus ihren Gemeinden flüchten mussten.

1966 - Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko wird von Papst Paul VI. im Vatikan empfangen. Es ist das erste Treffen eines führenden Sowjetpolitikers mit einem Papst.

1956 - Der amerikanische Boxweltmeister im Schwergewicht, Rocky Marciano, erklärt auf dem Höhepunkt seiner Karriere ungeschlagen seinen Rücktritt.

1951 - Dänemark und die USA schließen einen Vertrag über Grönland, durch den die Amerikaner die Verteidigung der Insel im Rahmen der Nato übernehmen.

1921 - Nach 27 Jahren verliert der deutsche Schachspieler Emanuel Lasker seinen Titel als Weltmeister. In Havanna muss er sich Jose Raoul Capablanca geschlagen geben. Bis heute trug kein Schachspieler die WM-Krone länger als Lasker.

1521 - Der portugiesische Seefahrer Fernão de Magalhães (Magellan) stirbt im Kampf mit der Bevölkerung auf der philippinischen Insel Mactan.

GEBURTSTAGE

1981 - Sandy Mölling (40), deutsche Popsängerin, Mitglied der Gruppe No Angels («Daylight In Your Eyes», «Disappear»)

1951 - Ace Frehley (70), amerikanischer Rockmusiker, Mitbegründer und ehemaliger Gitarrist der Gruppe Kiss

1951 - Viviane Reding (70), luxemburgische Politikerin, EU-Kommissarin in verschiedenen Positionen 1999-2014

1921 - Hans-Joachim Kulenkampff, deutscher Schauspieler, Entertainer und Quizmaster («Einer wird gewinnen»), gest. 1998

1791 - Samuel Morse, amerikanischer Maler und Erfinder, erfand den ersten elektromagnetischen Schreibtelegrafen und entwickelte gemeinsam mit Alfred Vail den nach ihm benannten Morsecode, gest. 1872

TODESTAGE

1983 - Georg von Holtzbrinck, deutscher Verleger, Gründer der Stuttgarter «Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck», geb. 1909

1656 - Jan van Goyen, niederländischer Maler («Haarlemer Meer»), einer der bekanntesten Landschaftsmaler Hollands, geb. 1596

© dpa-infocom, dpa:210419-99-257325/2