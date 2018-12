So fiebert alles in der Umbaupause – nach den überzeugenden Bands „Adam Angst“ mit druckvollem Punkrock und Olli Schulz mit Akustikgitarre und Schlagzeugbegleitung als humoriger Gegenpart – der gefühlten 1000sten Show der Band entgegen. Gefühlt deshalb, weil es ungefähr so viele seit dem Bühnendebüt am 22. April 1994 in Ibbenbüren in der „Scheune“ gewesen sein sollen.

Als es endlich losgeht und Sänger Ingo Knollmann mit einem trotzigen „Ich mach nicht mehr mit“ inhaltlich und musikalisch die Richtung vorgibt, da entlädt sich sofort die aufgeladene Spannung im Innenraum und auf den Rängen: Tanzen, Klatschen, Mitsingen, das ist Pflichtprogramm für echte „Donots“-Fans. Harter Rock, Punk, hymnische Songs der Marke „Stop the Clocks“ und sogar Ausreißer in Richtung Reggae mit „You’re So Yesterday“ sind bei dem Sextett Trumpf und sorgen für abwechslungsreichen Sound.

Sänger Ingo Knollmann rennt aufgeregt hin und her, wirft sich in die Menge, wird von den Fans auf Händen getragen, organisiert die Choreografie der Arme, der Feuerzeuge, den Chorgesang und den Rundlauf beim „Circle Pit“. Dazwischen wuseln Kamerateams herum, die dieses einmalige Konzert aufzeichnen. Um die Distanz zu den Fans noch weiter zu verkleinern, wird nach dem ersten Drittel der Show im Mittelbereich eine Minibühne emporgehoben, auf der zwölf Stücke lang Coverversionen von „Die Ärzte“ und „Die Toten Hosen“, aber auch Songs aus der früheren Phase gespielt werden.Auch optisch wird von Konfetti bis hin zu Feuerregen von der Decke alles geboten. Aber nicht alles ist nur Fun und Action. Beim Lied „Dann ohne mich“ wird ein gigantisches Anti-Nazi-Transparent mit durchgestrichenem Hakenkreuz entrollt, was von der Menge mit antifaschistischen Sprechchören goutiert wird.

Das Sahnehäubchen sind dann noch Kurzauftritte wie die der „Antilopen Gang“, von Sammy Amara von den „Broilers“ oder Nicholas Müller von „Van Holzen“.

Mit „We’re Not Gonna Take It“ aus Hunderten von Kehlen wird den gerührten „Donots“ ein Ständchen gebracht, und mit dem Song „So Long“ wird dieses Konzertereignis zu einem Ende gebracht, das wohl auch noch auf DVD zu sehen sein wird.