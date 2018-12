München/Berlin (dpa) - Für die Schauspielerin Hanna Schygulla erfordert das Älterwerden nicht zuletzt Humor. «Es ist eine Herausforderung, gerne älter zu werden», sagt die frühere Fassbinder-Darstellerin, die am 25. Dezember 75 Jahre alt wird.

«Man kann es nur gut überstehen, wenn man da, wo der Körper an Biegsamkeit und an Belastbarkeit verliert, seelisch aufmacht. Wenn man die Dinge mit Humor sehen kann. Im Alter ohne Humor - das geht gar nicht.»

Wichtig sei auch, weiter an dem teilzunehmen, was rundum geschehe. Dazu brauche es Aufmerksamkeit und das Bedürfnis zur Teilnahme, sagte Schygulla, die gelegentlich noch vor der Kamera steht. Unter anderem war sie in der Arte-Serie «Ad Vitam» über den Fluch einer fiktiven Unsterblichkeit zu sehen. «Ich war auf der Seite derer, die das Altern bejahen.»

Schygulla trägt ihre graue Mähne mit Gelassenheit - Färben ist für sie keine Lösung, ebenso wenig wie andere Korrekturen. «Ich habe mir weder etwas einspritzen lassen, noch aufblasen, noch geradeziehen.» Zudem sucht sie gerne Kontakt zu jungen Menschen. «Öde wirds, wenn die ältere Generation unter sich bleibt - und nur über Krankheiten redet.»