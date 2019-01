Ein Geschichtshaus mit Zukunft

Nach ihrem Studium der Ur- und Frühgeschichte, Klassischen Archäologie sowie Alten Geschichte an den Universitäten Leipzig und Freiburg wurde Doreen Mölders 2013 über das Thema prähistorische Wirtschaft im Fachdiskurs promoviert. Von 2013 bis 2018 war sie Mitarbeiterin und Kuratorin am Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz, wo sie mehrere Sonderausstellungen realisierte. Zuvor war die gebürtige Sachsen-Anhalterin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte in Leipzig. Sie hat an zahlreichen archäologischen Ausgrabungen im In- und Ausland teilgenommen und die Lehr- und Forschungsgrabung im internationalen Forschungsprojekt Oppidum Bibracte (Frankreich) geleitet. Mölders hat an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt und mehrere Artikel zum Themenfeld digitale Medien sowie Museumsentwicklung im Bereich der modernen Archäologie verfasst. 2016 und 2017 absolvierte sie die Museumsakademie für Museumsmanagement Museion21. Ihr besonderes Interesse gilt Schnittstellenprojekten zwischen Kultur, Zivilgesellschaft und Wissenschaft