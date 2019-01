Berlin/Coolangatta (dpa) - Evelyn Burdecki ist neue Dschungelkönigin. Die 30-Jährige gewann in der Nacht zu Sonntag die 13. Staffel der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».

«Oh mein Gott», rief die Ex-«Bachelor»-Kandidatin unter Tränen immer wieder, nachdem die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Ergebnis verkündet hatten. Platz zwei ging an Schauspieler Felix van Deventer (22, «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»), Dritter wurde Schlagersänger Peter Orloff (74).

Zwölf Kandidaten waren am 11. Januar ins Dschungelcamp in Australien eingezogen. Eine Woche nach dem Sart begann die Rauswurfrunde, in der die Zuschauer per Voting darüber entschieden, wer weiterkommt. Auch über den Gewinner der Dschungelkrone und des Preisgelds von 100.000 Euro stimmte das Publikum ab.

Im vergangenen Jahr hatte sich Jenny Frankhauser, Influencerin und Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger, den Titel geholt.