Wenn aus Mendocino Meinerzhagen wird

Thema Ehe: „Irrtum oder Sackgasse“ – nur das ist hier die Frage. Thema Alter: „Was soll mit 72 noch kommen? Höchstens die Dame vom Pflegedienst, wenn du Glück hast. Wenn nicht, steht ein ehemaliger Hammerwerfer mit der Windel auf der Matte.“ Die Pilstour ins Hohe Venn entpuppt sich als Pilztour, die Diskussion um den besseren Staubsauger sieht Roboter Erwin knapp vor Knebels Guste als Sieger. Und dass sich der Gewinn einer Kreuzfahrt („sieben Tage Ostsee und zurück“) auf der MS Monika nicht als Renner entpuppt, muss Knebel drei Tage im Hafen von Warnemünde seekrank erleiden.

Knebels Combo versteht es meisterhaft, musikalisch Themen vorzustellen, die anschließend verbal abgehandelt werden. Auch mal umgekehrt. Weil die Knochen nicht mehr so wollen, singen sie „Alles ist steif“ frei nach „Stayin’ alive“ von den Bee Gees. Ihren Rochus auf Politessen verarbeiten sie mit Pink Floyds „Another Brick in the Wall“. Und da sie dem technischen Fortschritt kaum noch folgen können, sehnen sie „My Generation“ von The Who zurück. Aus Mendocino wird Meinerzhagen, aus Roy Orbisons „Pretty Woman“ das schöne Fräulein. David Bowie, Deep Purple, Hannes Wader – die Knebels machen vor nichts halt. Nicht mal vor Tina Turner, der Zugabe. Wo Knebel unter dem Plastik-Outfit schwitzt wie ein Affe. Er ist nicht „Simply the Best“, sondern „stinkt wie die Pest“.

Zwei Stunden ziehen sie vom Leder, dann möchten sie sich zurückziehen. Da fällt ihnen ein Foto aus ihren Anfängen in die Hände. „Wer ist denn der scharfe Typ?“, fragt Gitarrist Ozzy Ostermann. „Das bist doch du“, antwortet Herbert Knebel. „Damals ein Gigolo, heute eine Abrissbirne.“ Die letzte Verbeugung, Abmarsch. Das Publikum dankt stehend.