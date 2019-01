Las Vegas (dpa) - US-Sängerin Christina Aguilera (38) hat ihre eigene Show in Las Vegas angekündigt. «Ich will weiterhin meine Fans in Europa sehen, aber wie viel einfacher ist es, wenn alle zu einem einzigen Ort kommen», sagte die Sängerin am Dienstag in der Talkshow von Ellen DeGeneres.

Sie arbeite an der Show bereits seit Jahren. «Ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass die Leute dieses Erlebnis bald genießen können.» Zunächst sind 16 «XPerience»-Shows im Planet Hollywood Resort in Las Vegas angesetzt. Dort spielten bereits Britney Spears, Jennifer Lopez und Gwen Stefani. Das erste Konzert findet am 31. Mai statt, weitere Termine gibt es im Juni, September und Oktober.