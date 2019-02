Einmal Lehrer, immer Lehrer

Herr Schröder , in Ihrem Programm verkörpern Sie idealtypisch die Figur eines Lehrers. Den Beruf haben Sie ja selbst zwölf Jahre lang ausgeübt. Hat sich daraus ein Bedarf an „Vergangenheitsbewältigung“ ergeben? Sie liefern selbst das Stichwort: Beamter mit Frustrationshintergrund . . .

Johannes Schröder: So ein bisschen Ver­gangenheitsbewältigung gehört dazu. Wobei der Wunsch, ein Programm zu schreiben, aus meiner Arbeit als Theaterpädagoge entstand. Zwölf Jahre lang habe ich mit Schülern zusammen Theater gemacht. Zwei Jahre als Referendar und zehn Jahre im regulären Schuldienst. Das hat mich selbst immer wieder auf die Bühne gebracht. Und irgendwann habe ich mir gedacht: Mensch, ich habe Lust, ein eigenes Programm zu schreiben. Darin spielt die Vergangenheitsbewältigung eine Rolle, denn ich entwickele die Grundhaltung, mich ein wenig für die Jahre zu entschuldigen – bei den Schülern, aber natürlich auch bei den Eltern. Ich erzähle von dem, was so passiert ist, und denke mir nicht einfach etwas aus. Zwölf Jahre Schuldienst stecken mir in den Knochen – ein Leben am Korrekturrand der Gesellschaft.

Wie empfanden und empfinden Sie den Beruf des Lehrers? Man hört bei Ihnen so ein bisschen Qual heraus. Auch wenn Sie die Dinge in Ihrem Programm „World of Lehrkraft“ so lustig herüberbringen . . .

Schröder: Ich war ja noch ein junger Lehrer und habe die Arbeit nicht als Qual empfunden. Mit meinen Schülern habe ich wahnsinnig viel gelacht, denn es sind so viele unglaublich lustige Dinge passiert. Wie ich als Pausenaufsicht etwa einmal auf eine Gruppe Streitschlichter gestoßen bin, die sich gerade auf dem Gang prügelten. Viele Erlebnisse, die ich im Programm schildere, haben sich auf dem Schulhof abgespielt. Jede Menge Anekdoten, die tatsächlich passiert sind. Gestresst hat mich höchstens der ganze Verwaltungskram: Korrekturen, Konferenzen oder etwa die Einführung des achtjährigen Abiturs. Sobald ich aber das Klassenzimmer betreten habe, fiel alles ab. Für mich war die Zeit als Lehrer kein Trauma, auch wenn ich es auf der Bühne so nenne. Ich lasse bewusst offen, ob es mein persönliches Trauma war. Oder eher das Trauma eines jeden, der irgendwann einmal zur Schule gegangen ist.

Ist in heutiger Zeit an den Schulen überhaupt noch etwas übrig geblieben von der Romantik des Films „Feuerzangenbowle“? Zuweilen beschleicht einen ja das Gefühl, dass Schule heute ganz anders funktioniert als zu Heinz Rühmanns Zeiten. Was hat sich im Vergleich zu früher geändert?

Schröder: Die Romantik der „Feuerzangenbowle“! Seitdem hat sich einiges geändert. Damals galt der Lehrer ja noch als unangefochtene Autorität, die Schüler hatten Angst vor ihm, daher auch die Romantisierung der Schulstreiche als kleiner Bereich der Freiheit und des Aufbegehrens. Heute hat der Schüler das Sagen und wird von den Eltern darin juristisch unterstützt. Streiche machen also keinen Sinn mehr.

Zur Person Ein Kollege brachte Herrn Schröder dazu, sein Glück auf der Bühne zu ­suchen. „Johannes, du bist ja selber eine Rampensau“, habe dieser bei der gemeinsamen Arbeit in der Theater AG ausgerufen. Für Johannes Schröder, der 1974 in Berlin-Charlottenburg geboren wurde, aber sein Lehramtsstudium, Referendariat und die Jahre als Lehrer in Süddeutschland verbrachte, war dieser Satz die Initialzündung zu einer neuen beruf­lichen Karriere. Er nahm sich eine Auszeit und ließ sich im kanadischen Toronto zum Stand-up-Comedian ausbilden. Schröder tourte durch die zahlreichen Clubs und erzählte den Leute Witze – Lohn war damals meist nur ein Freigetränk. Parallel dazu entstand das Programm „World of Lehrkraft“, mit dem er 2017 in Deutschland debütierte. In der Rolle des wild­gewordenen Lehrers mit Frustrationshintergrund schaffte der heutige Wahlkölner im vergangenen Jahr den Durchbruch und stieg in die erste Liga der deutschen Comedians auf. Sein Programm wurde unter anderem mit dem Publikumspreis des „Prix Pantheon 2018“ ausgezeichnet. ...

Muss ein Lehrer heute mehr leisten, aushalten und können als vor 20, 30 oder 40 Jahren?

Schröder: Wahrscheinlich ist es wie in jedem anderen Beruf. Die Herausforderungen sind unglaublich gestiegen, weil die Gesellschaft so komplex geworden ist. Dass sie im Lehrerberuf noch mehr angestiegen sind als anderswo, würde ich bezweifeln. Sicherlich ist es frustrierend, wenn Lehrer heute auf Schüler treffen, die einfach keinen Text mehr verstehen oder keinen geraden Satz mehr schreiben können. Ich selbst habe auch Erlebnisse dieser Art gehabt, bei denen ich nicht wusste, wo ich bei den Schülern überhaupt anfangen sollte. Heute sind sie oft in ihrer Medienwelt abgetaucht, die sich rasend schnell verändert. Diese Welt von Instagram oder WhatsApp und anderen sozialen Medien, bei der wir Lehrer hinterherrennen müssen, um das überhaupt zu verstehen. Und uns jeden Tag wundern, wo die Schüler gerade sind. Die Herausforderungen, da mithalten zu müssen, sind riesig geworden. Wobei die Grundkonflikte, denen wir Lehrer tagtäglich begegnen, im Grunde die gleichen geblieben sind. Wir gucken auf die Schüler und fragen uns: Dem XY, wie geht es dem eigentlich zu Hause? Hat der eine halbwegs gesunde Kindheit? Ist der gut versorgt? Und dem gegenüber steht diese rasend schnelle Veränderung. Dazwischen muss sich der Lehrer irgendwie zurechtfinden.

In einer Fernseh-Talkshow haben Sie einmal gefordert, den Blick weg von den Defiziten der Schüler hin zu dem zu lenken, was sie können. Der Pädagoge in Ihnen scheint noch sehr lebendig zu sein. Jetzt sind Sie ja im Moment als Lehrer beurlaubt. Wäre eine Rückkehr in den Schuldienst für Sie denkbar?

Schröder: Eine Rückkehr will ich nicht ganz ausschließen. Wobei ich im Moment gerade am nächsten Programm schreibe. Denn es gibt noch so viele Geschichten, die ich gerne auf der Bühne erzählen möchte. Trotzdem habe ich aber diesen pädagogischen Drang in mir. Dieser Impuls, bei jedem Schüler ­gucken zu wollen, was der eigentlich kann. Anstatt nur darauf zu achten, was er nicht kann. Ich möchte wegkommen von der Defizitorientierung. Weg vom Korrekturrand der Gesellschaft, wie ich eben schon sagte. Wenn ich wieder an eine Schule gehen sollte, dann würde ich viel mehr auf die Talente des einzelnen Schülers gucken. Dass ich ihm nicht eine Klassenarbeit zurückgebe, die mit irgendwelchen roten Strichen übersät ist. Auf jeden Fall möchte ich in grüner Farbe danebenschreiben: Mensch, das war toll! Manchmal reicht auch ein grüner ­Smiley. Der kann Wunder bewirken. Wenn wir Lehrer lediglich die Fehler rot anstreichen, bringt das gar nichts. Dann versetzen wir dem jungen Menschen nur einen Stich ins Herz.