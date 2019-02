Staatsoper und Knast

Natürlich, der Wiener Opernball. Kein Ereignis eignet sich wohl besser für einen Autor, um die Eigentümlichkeiten der österreichischen Gesellschaft zu karikieren. Franzobel, der mit seinem „Floß der Medusa“ für den Deutschen Buchpreis nominiert war, macht den Ball in seinem neuen Roman zum Zielpunkt einer Entwicklung, die den Kommissar Groschen ans Ende seiner Mordermittlungen führt und zugleich der populistischen Bewegung „Limes“ ihren großen Auftritt beschert. Denn darum geht es in einem Buch, das den Genrebegriff „Kriminalroman“ nur führt, weil eben auch ein Mord passiert: um die Rechten in Europa und speziell in Österreich, um Furcht vor Ausländern und die Sehnsucht nach einer Ordnung, die mit drakonischen Strafen aufrechterhalten wird.