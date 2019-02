„Ein feinfühliger Mensch“

Münster/Wien -

Der Schauspieler Bruno Ganz, der am 16. Februar im Alter von 77 Jahren gestorben ist, war in den vergangenen Jahren mehrfach auf Einladung von Weverinck-Management in Münster. Hans Dieter Weve­rinck erinnert sich im Gespräch an persönliche Begegnungen mit ihm. Die Beerdigung des Schauspielers soll übrigens erst im März sein, wie das Burgtheater Wien auf Anfrage mitteilte. Einen Termin gibt es noch nicht.