Erich Richard Kästner wurde am 23. Februar 1899 geboren, nach dem Militärdienst studierte er Germanistik, Geschichte, Philosophie und Theatergeschichte, unter anderem an der Universität Leipzig. Kästner hat in der Folge unter anderem für die "Neue Leipziger Zeitung" und andere Medien gearbeitet. 1928 veröffentlichte er den Gedichtband "Herz auf Taille", es war seine erste selbstständige Veröffentlichung. 1933 wurde seine Bücher von den durch die Nationalsozialisten verbrannt, er wurde von der Gestapo verhaftet und erhielt ein Veröffentlichungsverbot für Deutschland, das 1943 auch auf das Ausland ausgeweitet wird. 1951 wird er Präsident der westdeutschen Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum. Seine letzte Veröffentlichung war 1067 "Der kleine Mann und die kleine Miss". Kästner wurde zu Lebzeiten unter anderem mit dem BUndesfilmpreis, dem Georg-Büchner-Preis und dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Erich Kästner starb am 29. Juli 1974.