Berlin (dpa) - Hollywood-Schauspieler Kevin Bacon («Footloose», «Mystic River») hält sich auch durch sein Liebesleben fit. «Ich ernähre mich gesund, treibe Sport, meditiere und habe guten Sex. Guter Sex ist wichtig», sagte der 60-Jährige in einem Tele-5-Interview. «Aber wenn Sie mich in Film und Fernsehen sehen, trage ich auch noch Make-up. Das hilft enorm.»

Nach eigenen Worten war Bacon schon früh im Leben bewusst, dass seine Filmkarriere nicht ewig gehen wird. «Diese Angst habe ich schon, seit ich 17 Jahre alt bin. Ich glaube, das bringt dieser Beruf mit sich. Schauspieler haben nie die Gewissheit, ob sie für immer gefragt sein werden oder eben nicht.»

Er habe auch Momente in seinem Leben gehabt, in denen er frustriert gewesen sei, «weil ich nicht die Rollenangebote bekommen habe, die ich mir wünschte. Oder nicht so viele Angebote, wie ich es gerne hätte. Ich liebe die Zeit am Set.»