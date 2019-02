„Trance“ ist so ein Begriff, der aus dem Publikum kommt, als Schmitz nach einem positiven Gefühl fragt. Ein gutes Stück „Trance“ kennzeichnet bis in die Zugabe den Zustand des Publikums: Es bleibt hochkonzentriert, um Schmitz‘ Gedankensprüngen zu folgen, auch denen der Publikums-Kandidaten, die er in seinem Spiel wirken lässt.

Einen Schuss Extra-Aufmerksamkeit produziert die Chance, von dem gut gelaunten Stargast auf die Bühne zitiert zu werden – obwohl er doch ein T-Shirt trägt mit dem Versprechen, dass keiner mehr auf die Bühne muss: „Das habt ihr doch nicht etwa geglaubt?“ So eilt auch Karin auf die Bühne, die von Beruf „Entbindungspfleger“ heißen würde, wäre sie ein Mann, und bei Schmitz „Hebammin“ wird – in spontan gedichteten Liedern. Im Interview gibt Schmitz ihr Raum, eine Liebeserklärung für ihren anstrengenden Beruf abzugeben. Sehr menschlich macht Schmitz das, das zieht sich als Prinzip durchs Programm. Die Pause mag etwas lang erscheinen, aber da muss der Derwisch wohl seine Stimmbänder pflegen. Verständlich, denn sein Mundwerk arbeitet rasend schnell, die Stimme geht durch Höhen und Tiefen wie bei einer Achterbahn.